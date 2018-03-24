النائب الاول لرئيس الجمهورية يفتتح الاسبوع الوطني للزراعة بأرض المعارض ببري

الخرطوم في 3/24( سونا) - وجه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بتكثيف العمل من خلال الخطط والسياسات من اجل تحسين وتطوير عمل الزراعة عبر نقل التقانات بهدف زيادة الانتاج والانتاجية.

وطالب خلال مخاطبته مساء الجمعة بارض المعارض ببري انطلاقة الاسبوع الوطني للزراعة بالنهوض من اجل زيادة الانتاجية وانفاذ كل مخرجات الاسبوع الذي قصد منه مناقشة كل قضايا الزراعة لتكون قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق شعار الاسبوع بان تكون الزراعة قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر ، معلنا تبني الدولة كل متطلبات تطوير الزراعة وانها ستمضي في تطوير قدرات المزارعين والتوسع في مجال الزراعة لتحقيق شعار ان السودان سلة الغذاء للعالم واستقطاب المستثمرين في مجالات القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني وفتح ابواب توظيف الخريجين في هذا المجال مستعرضا رؤية الدولة في ذلك.

وجدد عزم الدولة بتوفير الغذاء، مبينا ان الزراعة بالسودان هي بوابة التنمية المستدامة ، وقال ان السودان اول دولة عرفت بانتاج الذهب الابيض الامر الذي يجعلها ان تجدد هذة الانتاجية .

واشاد سيادته بالانتاجية العالية لحصاد هذا العام بولاية نهر النيل مطالبا بنقل تجربة الاسبوع الوطني للولايات ليكون الاسبوع الوطني للانتاج وان يشارك فيه كل المزارعين ، مشيدا بوزارة الزراعة وما بذلته من جهود لقيام هذا الاسبوع ، كما اشاد بالمعرض المصاحب الذي افتتحه ومشاركة القطاع الخاص والشركات الكبري العاملة في مجال الزراعة.

