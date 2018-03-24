En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
0°C
0°C
الفاشر
0°C
0°C
الجنينة
0°C
0°C
دنقلا
0°C
0°C
الخرطوم
0°C
0°C
ود مدني
0°C
0°C
الأبيض
0°C
0°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
10:13:00 AM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيرة الاتصالات يخاطبان غدا الاحتفال باليوم الوطني...
مساعد رئيس الجمهورية يصل مدينة الدمازين...
الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تشارك في الأسبوع الوطني للزراعة
النائب الاول لرئيس الجمهورية يفتتح الاسبوع الوطني للزراعة بأرض المعارض ببري
جامعة غرب كردفان تكمل ترتيباتها لإجازة كلية علوم البصريات بمدينة النهود
دقنة يخاطب المؤتمر العام لحزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض غدا السبت
النيل الأزرق تكمل استعداداتها لاستقبال د. فيصل حسن إبراهيم غدا
رئيس البرلمان يشارك في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
المجلس القومي للأدوية والسموم يوجه أفرعه بالولايات لإنفاذ المهام الواردة في القانون...
بكين وواشنطن تتبادلان التهديدات التجارية
أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت
التاريخ :
24-03-2018 - 08:45:00 صباحاً
الخرطوم في 24-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم السبت ب28.1500 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2760 جنيها والأدنى هو 27.0240 جنيها .
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل