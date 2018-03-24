السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

الخرطوم في 24-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم السبت ب28.1500 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2760 جنيها والأدنى هو 27.0240 جنيها .

