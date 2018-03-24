الخرطوم في 24-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت على النحو التالي:-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار : 17.9551 18.0449 18

الين الياباني : 0.1696 0.1704 0.17

الجنيه الاسترليني :25.4142 25.5413 25.4777

الفرنك السويسري : 18.932 19.0267 18.9793

الدولار الكندي : 13.9228 13.9924 13.9576

كرونة السويدية : 2.1945 2.2055 2.2

الكرونة النرويجية : 2.3359 2.3476 2.3417

الكرون الدنماركي : 2.9769 2.9918 2.9843

الدينار الكويتي : 59.5723 59.8702 59.7212

الريال السعودي : 4.7883 4.8122 4.8003

الدرهم الاماراتي : 4.8893 4.9137 4.9015

ريال قطر : 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني : 47.6136 47.8517 47.7326

ريال عماني : 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) : 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو : 22.176 22.2869 22.2314