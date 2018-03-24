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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

التاريخ : 24-03-2018 - 08:51:00 صباحاً
الخرطوم في 24-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار : 17.9551 18.0449 18
الين الياباني : 0.1696 0.1704 0.17
الجنيه الاسترليني :25.4142 25.5413 25.4777
الفرنك السويسري : 18.932 19.0267 18.9793
الدولار الكندي : 13.9228 13.9924 13.9576
كرونة السويدية : 2.1945 2.2055 2.2
الكرونة النرويجية : 2.3359 2.3476 2.3417
الكرون الدنماركي : 2.9769 2.9918 2.9843
الدينار الكويتي : 59.5723 59.8702 59.7212
الريال السعودي : 4.7883 4.8122 4.8003
الدرهم الاماراتي : 4.8893 4.9137 4.9015
ريال قطر : 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني : 47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني : 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) : 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو : 22.176 22.2869 22.2314
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