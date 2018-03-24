الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تشارك في الأسبوع الوطني للزراعة

الخرطوم في 24-3-2018 (سونا) - أشاد الاستاذ محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بفعاليات الاسبوع الوطني للزراعة الذي تنظمه وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مع شركاء التنمية برعاية المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية تحت شعار ( الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر) بارض المعارض ببري خلال الفترة من 23 الي29 مارس 2018م .

وأعرب عن سعادته بمشاركة الهيئة في هذه الفعاليات التي تسهم بصورة كبيرة في تطوير القطاع الزراعي باعتباره قاطرة الاقتصاد في معظم الدول ولا غني عنه في محاربة الجوع والفقر وتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب .

وأضاف المزروعي أن الهيئة شاركت في التحضيرات الخاصة بالأسبوع مع وزارة الزراعة مشيرا الي مشاركتهم في الانشطة المصاحبة للاسبوع وتقديمهم لورقة عمل تستعرض نشاطات الشركة العربية السودانية للبذور في السودان.

وتفيد متابعات ( سونا ) ان عددا من القطاعات الزراعية والاقتصادية بجانب المنظمات المحلية والدولية الداعمة للقطاعات الزراعية شاركت في هذا الإسبوع الذي يرتكز على الابتكارات والبحوث العلمية حول الزراعة والاتجاهات الحديثة في الوصول الي الأسواق وتمويل صغار المزارعين واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التنمية الزراعية والريفية والاهتمام بالشباب والفلاحة المدرسية والزراعة المنزلية.

يذكر أن الهيئة العربية للاستثمار هي احدى المؤسسات المالية العربية المشتركة التي انشئت للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية من خلال الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد الزراعية الطبيعية والبشرية ونشر التقانات الزراعية الحديثة في الوطن العربي ، وقد تجاوزت استثماراتها في السودان 700 مليون دولار بنسبة 63% من جملة استثمارات الهيئة.

وبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة في السودان 12 شركة تعمل في مجال انتاج السكر ، لحوم الدواجن ، الزيوت النباتية والبذور والأعلاف اضافة الي تقديم التمويل والخدمات الزراعية لصغار المزارعين .



