رئيس الجمهورية يقدم برامج حكومة الوفاق الوطني أبريل المقبل أمام الهيئة التشريعية

الخرطوم 24-3-2018م (سونا) - يقدم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الثاني من إبريل المقبل في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية في دورتها السابعة، مجمل برامج حكومة الوفاق الوطني، فيما يستعرض الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي في الثلاثين من إبريل المقبل تفاصيل حكومته وخططها خلال المرحلة المقبلة .

كما يناقش جدول أعمال المجلس الوطني خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لدورة إنعقاده السابعة تقارير المجلس الوطني ولجانه وبيانات وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، محافظ بنك السودان، الداخلية، الخارجية ، الزراعة ، والموارد الطبيعية.

وكان أعضاء المجلس الوطني قد أبدوا ملاحظات في ختام الدورة السابقة بضرورة توزيع بيانات الوزراء قبل ساعة للأعضاء.

وطالب أعضاء المجلس ، وزارة المالية بإيداع الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة قبل شهر مع الإلتزام بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الموازنة أمام المجلس الوطني. وأمن الأعضاء على الإهتمام بالأعمال الرقابية والمسائل المستعجلة والأسئلة.

وسيتم معالجة تأخير بداية الجلسات ومسبباتها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن هناك مقترح في التوسع والإستعانة بالخبراء في أعمال اللجان الدائمة وإمكانية نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة وفق جدول يعد مع القنوات الفضائية والإذاعة القومية.