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خطة لتخصيص أراض للمغتربين تمكنهم من السكن والاستثمارفى المجال الزراعي والصناعي والخدمي

التاريخ : 24-03-2018 - 10:40:00 صباحاً
الخرطوم في 24-3-2018 (سونا) - وضعت ولاية الخرطوم خطه محكمة لدعم استقرار المغتربين من ابناء الولاية وتتضمن الخطة تخصيص أراضي سكنية بتسهيلات تمكنهم من السكن والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية .
وأوضحت ميادة د. سوار الدهب المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم (لسونا) أن خطة الولاية تركز علي اعانة المغتربين للعودة والإستقرار في الوطن وانشاء مدن للمغتربين بالولاية ليسهموا في تخطيطها وتمويلها وتوفير المرافق الخدمية بها وأكدت حرص حكومة الولاية لتشجيهم للاستثمار في شتى المجالات .
وأشارت سيادتها الي دعم الولاية ورعايتها لابناء المغتربين في الجامعات والمعاهد وإقامة روابط اجتماعية لهم تربطهم بالولاية تراعي فيها المناشط الثقافية والرياضية والاجتماعية .
وأضافت أن الولاية تعكف على إقامة مخيمات للشباب من مغتربي الولاية تقدم خلالها برامج ثقافية وتربوية وفنية وزيارات ميدانية للمعالم التاريخية .
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