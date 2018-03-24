العجيمي يقدم نماذج ناجحة في الزراعة خلال فعاليات الاسبوع الوطني

الخرطوم في 24-3-2018 ( سونا) أكد دكتور عبداللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات أن الزراعة هي قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لذلك تمت الموافقة من رئاسة الجمهورية علي رعاية الاسبوع الوطني للزراعة الذي بدأ امس ويستمر حتي الخميس الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

وأضاف العجيمي في كلمته التي قدمها مساء امس ان الاسبوع سيتم فيه تقديم نماذج ناجحة في الزراعة والاختراقات التي حدثت خلال الموسم بالاضافة الي الشراكات التعاقدية التي استهدفت التغير في التركيبة المحصولية لصالح محاصيل الصادر وهي الفول والسمسم والقطن وزهرة الشمس.

وأشار الي أن الاسبوع سيوفر فرص الاتصال المباشر وفتح نافذة جديدة عبر آفاق التعاون المشترك لتوفير الاليات والتكنولوجيا كما ستقدم فيه العديد من اوراق العمل والندوات ومناقشة كل قضايا الزراعة ووضع الحلول لتكون قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر.

يذكر ان فعاليات الا سبوع الوطني للزراعة الذي نظمته وزارة الزراعة والغابات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية انطلقت أمس بأرض المعارض ببري بمشاركة كل القطاعات الزراعية والاقتصادية والمنظمات المحلية والدولية الداعمة للقطاع الزراعي بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق الأول بكري حسن صالح وبحضور عدد من الوزراء ووزراء الزراعة بالولايات وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدي السودان والشركات العاملة في مجال الزراعة .

