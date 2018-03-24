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أخبار محلية - اقتصادية

محافظ مشروع الجزيرة : نتوقع إنتاج 4 ملايين جوال قمح زنة 100 كيلو

التاريخ : 24-03-2018 - 11:59:00 صباحاً
مدني في 24-3-2018م(سونا) - أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة إكتمال كافة الترتيبات لحصاد محصول القمح في مساحة تبلغ 270 ألف فدان .
وكشف سمساعه في تصريح ( لسونا ) أن المحصول يبشر بإنتاجية تتجاوز 4 ملايين جوال قمح زنة 100 كيلو وأكد توفير أكثر من 400 حاصدة إضافة للحاصدات الموجودة والبالغة 400 حاصدة ، مشيرالى الى توفير الوقود للحاصدات بالتنسيق مع وزارة النفط .
وأعلن سمساعه عن إنطلاقة الإستعدادات للموسم الزراعي الجديد 2018م-2019م الذي يستهدف في العروة الصيفية زراعة 300 ألف فدان قطن و400 ألف فدان ذرة و200 ألف فدان فول سوداني و140 الف فدان محاصيل اخرى (فول صويا - عدسية - بصل ) وتستهدف العروة الشتوية زراعة 350 ألف فدان قمح.
وأشار الي أن الأسبوع المقبل سيشهد قيام ورشة لتقييم الشراكات التعاقدية بمشروع الجزيرة .
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