محافظ مشروع الجزيرة : نتوقع إنتاج 4 ملايين جوال قمح زنة 100 كيلو

مدني في 24-3-2018م(سونا) - أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة إكتمال كافة الترتيبات لحصاد محصول القمح في مساحة تبلغ 270 ألف فدان .

وكشف سمساعه في تصريح ( لسونا ) أن المحصول يبشر بإنتاجية تتجاوز 4 ملايين جوال قمح زنة 100 كيلو وأكد توفير أكثر من 400 حاصدة إضافة للحاصدات الموجودة والبالغة 400 حاصدة ، مشيرالى الى توفير الوقود للحاصدات بالتنسيق مع وزارة النفط .

وأعلن سمساعه عن إنطلاقة الإستعدادات للموسم الزراعي الجديد 2018م-2019م الذي يستهدف في العروة الصيفية زراعة 300 ألف فدان قطن و400 ألف فدان ذرة و200 ألف فدان فول سوداني و140 الف فدان محاصيل اخرى (فول صويا - عدسية - بصل ) وتستهدف العروة الشتوية زراعة 350 ألف فدان قمح.

وأشار الي أن الأسبوع المقبل سيشهد قيام ورشة لتقييم الشراكات التعاقدية بمشروع الجزيرة .