شركة ( رياض ) للتعدين تسهم في تنفيذ عدد من مشروعات المسؤولية المجتمعية

الخرطوم 24-3-2018م(سونا) - أوضحت شركة رياض للتعدين العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين بتكنولوجيا صديقة للبيئة بمحلية نهر عطبرة التابعة لولاية كسلا عن تنفيذها ومساهمتها في عدد من المشروعات التي تأتي في إطارالمسئولية المجتمعية التي تستفيد منها المجتمعات المحلية التي تعمل في محيطها الشركة.

وكشف المدير العام للشركة مهندس احمد المصباح أن شركته انفقت مايقارب (2) مليون جنيه سوداني في عدد من المشروعات التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تمثلت على سبيل المثال في تأسيس وتجهيز الوحدة العلاجية والادارية بمنطقة الحجر الابيض، محلية نهر عطبرة بولاية كسلا الى جانب بناء مسجد بالمحلية والإسهام في الدورة المدرسية رقم (27) التي أقيمت في ولاية كسلا بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى وصلت إلى أكثر من(9)مشروعات .

واشار المصباح إلى أن إجمالي المبلغ المنفذ عبر المسئولية المجتمعية ( 1,615,500 ) جنيه متعهدا في الوقت ذاته بالمواصلة في دعم وتنفيذ جميع الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمسؤولية المجتمعية .

وكان وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم زار منتصف الأسبوع الماضي الشركة ووقف على تجربتها حيث تم عقد اجتماع لمجلس تنسيق التعدين الولائي .