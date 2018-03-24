وزير الثروة الحيوانية يتفقد العمل بالإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئه بسوبا

الخرطوم 24-3-2018م(سونا)- إطلع وزير الثروة الحيوانية الأستاذ بشاره جمعه ارور على سير العمل بالإداره العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئه بسوبا والمستشفى البيطرى بالخرطوم .

وتفقد سيادته اليوم سير العمل في مكافحة الأمراض الوبائيه والاستراتيجيات الموضوعة لها والعمليات الحقلية التىى تنفذ هذا العام .

ووقف الوزير في إطار سعى الوزارة وإهتمامها بتطوير الخدمات البيطرية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ، وقف على مخرجات وتوصيات المنظمه العالمية لصحة الحيوان حول تقييم الخدمات البيطرية بالسودان المتمثلة فى القطاعين العام والخاص والمعامل البيطرية والاجراءات والتشريعات والقوانين التى تنظم الخدمات البيطرية .

وأكد بشارة إهتمامه بتطوير وترقية الخدمات البيطرية لمكافحة الامراض الوبائية للحفاظ على القطيع القومى لزيادة الانتاج والإنتاجية وتعهد بدفع العمل وتطويره ليصل السودان مصاف الدول العالمية فى مجال الخدمات البيطرية وإستيفاء الاشتراطات العالمية لصحة الحيوان حتى يتأهل السودان للدخول فى الاسواق العالمية.

ومن جانبه قال دكتور خضر محمد الفكي مدير إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة أن زيارة الوزير للإداره لها أثر كبير فى دفع العاملين للعمل حيث وقف خلالها على سير العمل بالإداره والمستشفى البيطري ومعمل الاليزا بإعتباره من المعامل القيمه التى لعبت دورا كبيرا فى مكافحة الأمراض الوبائيه.

وفى ذات السياق تحدثت الدكتوره علويه أحمد محمد مدير معمل الأليزا عن أهمية هذا المعمل فى تشخيص أمراض الحيوان والمسح المصلي حتى نال شهادة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) بخلو السودان من مرض الطاعون البقرى .

وقالت إن المعمل يسعى لتحسين الجوده بإستعانة خبراء أجانب ليصل ويتأهل للمواصفة العالمية .

