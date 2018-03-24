وزير الدولة بالثروة الحيوانية يؤكد أهمية إدخال التقانات في مشاريع الاستزراع السمكي

الخرطوم 24-3-2018م(سونا)- أكد وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية الدكتور مبروك مبارك سليم أهمية إدخال التقانات الحديثة في مشاريع الاستزراع السمكي باعتبارها ركيزة أساسية والمعول الحقيقي في تحقيق مبادرة رئاسة الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وقال لدي مخاطبته اليوم ختام فعاليات الدورات التدريبية المصلحية في مجال تفريخ الأسماك وإدارة المزارع السمكية والاستزراع السمكي بالمركز القومي للأسماك بمنطقة الشجرة بالخرطوم ، قال إن وزارته تسعى لتدريب وتأهيل الكوادر في مجال الأسماك لبناء ورفع القدرات الإنتاجية لدعم وتطوير صناعة الأسماك في السودان.

وأوضح ان المركز القومي للأسماك يعتبر منطلقا حقيقيا لبناء الكادر السوداني .

ومن جانبه قال الدكتور حماد شنتو مدير الإدارة العامة للأسماك والاحياء المائية ان القصد من الدورات التدريبية هو رفع كفاءة العاملين في مجال الاسماك في المركز والولايات لقيادة وتنمية قطاع الاسماك في السودان ليكون رائدا في توفير الأمن الغذائي وفرص العمل .





