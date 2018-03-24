دقنة وكاشا يخاطبان المؤتمر العام لحزب الأمة المتحد بولاية النيل الأبيض

كوستي في 24 - 3 - 2018م ( سونا ) - أكد الأمير بابكر أحمد دقنة رئيس حزب الأمة المتحد وزير الدولة بوزارة الداخلية أن ولاية النيل الأبيض تمثل تاريخ السودان وانطلاقة الثورة المهدية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزب الامة المتحد بولاية النيل بكوستي تحت شعار ( متحدون من أجل الأمة ) ، بحضور الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض والاستاذ عبد الرحيم المهدي رئيس الهيئة المجتمعية للاصلاح والتنمية والحوار الوطني بالولاية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وقيادات الاجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وجماهير حزب الامة المتحد .

وأعلن دقنه جاهزية الحزب للمنافسة في الاستحقاق الانتخابي 2020م ، وأشار الى أن حزب الامة المتحد أحزر مركزا متقدماً في انتخابات 2015، وأضاف" إننا مع دمج الاحزاب السياسية وفق أسس محددة تراعي قوة وحجم الحزب " ، مبينا أن حزب الامة المتحد اصدق شريك للمؤتمر الوطني.

من جهته حيا الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ، حيا مجاهدات وتاريخ حزب الامة ودوره الوطني في تاريخ السودان واكد اهتمام حكومته بتنمية وتطوير الجزيرة ابا وجعلها منطقة اثرية وسياحية ومرجعا لتاريخ السودان الحديث .

ودعا كاشا القوي السياسية للتراضي علي الاهداف والمبادئ الوطنية العليا وعدم ضياع الوقت في الاختلاف والاحتراب ، وقال إن المؤتمر الوطني ينظر لكل الاحزاب ويتعامل معها بصورة متساوية ومن مسافة واحدة ، ووعد بان تنال المرأة نصيبها كاملاً في تكوين المجالس المحلية.

وأكد كاشا ان رئيس الجمهورية سيزور الولاية في الرابع من ابريل المقبل ويفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية .

وفي السياق ذاته أعلن الاستاذ عبد الله محمد جمعة معتمد الرئاسة بحكومة النيل الأبيض المشرف السياسي للحزب بالولايات الوسطى أعلن تأييدهم لترشيح المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020م ، وجدد التزام الحزب ومضيه في الشراكة مع أحزاب الحوار الوطني والشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني .

الاستاذ عبد الستار السماني ممثل الأحزاب والتنظيمات السياسية رئيس حزب الأمة الوطني بالولاية ، قال إن الاحزاب السياسية بالولاية تعمل في انسجام تام تحت مظلة الهيئة المجتمعية للاصلاح والتنمية والأحزاب السياسية ، وأكد أن ولاية النيل الأبيض خطت خطوات متقدمة في انفاذ مخرجات الحوار الوطنى، وأعلن عن مباركتهم لخطوات دمج أحزاب الأمة في حزب واحد .

