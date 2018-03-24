حميدتى يختتم زيارته لولاية كسلا

كسلا 24-3-2018م (سونا) - اختتم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) زيارته لولاية كسلا التي استمرت ثلاثة ايام تفقد خلالها قوات الدعم السريع بالولاية الي جانب زيارته لمحليات اروما وتلكوك وهمشكوريب وعقد لقاء مع لجنة امن الولاية والادارات الاهلية من النظار والعمد والمشائخ ووكلاء النظار .

وأعرب حميدتي في ختام الزيارة عن تقديره لمواطني وقيادات حكومة الولاية علي كرم الضيافة والاستقبال واهتمامهم بقوات الدعم السريع مشيرا الي أن الزيارة خرجت بعدد من الانطباعات والتي من اهمها وحدة الروح المجتمعية وتماسك اهل الولاية قيادة وقاعدة والانسجام بين الادارة الاهلية وحكومة الولاية التي منحت الادارة الاهلية صلاحيات اسهمت في تعزيز دورها في المجتمع .

وحيا حميدتي جهود الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوي همشكوريب من خلال الرسالة التي تؤديها خلاوي همشكوريب في نشر وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لمختلف ابناء السودان من الولايات المختلفة .

ووجه برسالة للخيرين واصحاب الاموال بالوقوف ودعم الخلاوي لتهيئة بيئتها مؤكدا دعمه للخلاوي في المناحي المختلفة ودعم عدد من رجالات الادارة الاهلية بوسائل للتنقل والحركة .

وأمن حميدتي علي اهمية وضرورة حماية اقتصاد البلاد من التهريب خاصة المواد والسلع الاستهلاكية الي دول الجوار مجددا دعمه لكافة المشاريع الخدمية والانسانية بالولاية .

من جانبه اشار والي كسلا الاستاذ آدم جماع ادم الي الاثر الاجتماعي من زيارة القائد العام للدعم السريع بالاضافة الي الجوانب العسكرية والامنية والتواصل بين المؤسسات الاتحادية والولائية مبينا الفوائد التي تحققت من خلال لقاء الادارات الاهلية التي ستعمل علي تعزيز دورها في المجتمع خلال الفترة المقبلة .