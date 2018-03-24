بعثة من منظمة التجارة العالمية تلتقي مدير المواصفات والمقاييس

الخرطوم 24-3-2018م(سونا)- إستعرض د. عوض محمد أحمد سكراب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأمكانات الفنية للهيئة وذلك خلال الإجتماع الموسع الذي انعقد اليوم مع بعثة المركز الإستشاري لمنظمة التجارة العالمية برئاسة السيد هانس أسكول مان والخبيرة هديل صحاري بحضور المفاوض الوطني للإنضمام لمنظمة التجارة الدولية د. حسن أحمد طه والمهندس زكريا محمد سليمان نائب المدير العام ومديري الإدارت والوحدات الفنية بالهيئة .

وتم خلال الإجتماع طرح الإحتياجات الفنية في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفقا لمطلوبات الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية .

وأوضح الدكتور حسن احمد طه أن الهدف من زيارة الوفد هو تنفيذ الدعم الفني المقدم من المملكة المتحدة لتعزيز القدرات لأجل إنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية مبيناً أن الاجتماع مع الإدارة العليا للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يجيء لتحديد إحتياجات بناء القدرات المؤسسية للهيئة لتمكين السودان من إنجاز عملية الإنضمام والاستعداد لمرحلة مابعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

