الأسبوع الوطني للزراعة يواصل أعماله بأرض المعارض ببري

الخرطوم في 3/24( سونا) - تواصلت فعاليات الاسبوع الوطني للزراعة اليوم بأرض المعارض ببري تحت ( شعار الزراعة قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر) وقدمت خلال اليوم عدة ندوات بعنوان الزراعة المستدامة والادارة المتكاملة للموارد الطبيعية الزراعية.

وتناول الدكتور عباس كورينا اهداف مؤشرات التنمية المستدامة حتى العام 2030 والمواءمة مع المؤشرات الافريقية.

وشملت الندوات التي قدمت اليوم ندوة حول التمويل بأنشطته المختلفة وما له وما عليه وندوة (الخطط والسياسات الزراعية اساس التنمية الزراعية المستدامة) وندوة (دعم صغار المنتجين بالقطاع المطري التقليدي تجربة سنار) وندوة عن قصص نجاح في التنمية الريفية من منطقة البطانة.

واستعرضت الندوات التأمين الزراعي والوضع الراهن والمستقبل والخطط والسياسات والمعلومات الزراعية كأساس التنمية الزراعية ودور الخدمات الاستثمارية والإرشاد في التنمية المستدامة.

وتناولت الندوات قصص نجاح دروس مستفادة في الادارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية والزراعية بجانب التسويق للثروة الحيوانية .





