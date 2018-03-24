إنطلاقة معرض ومهرجان السفر والسياحة الأول مطلع أبريل المقبل

الخرطوم 24-3-2018 ( سونا ) - قال وزير السياحة والاثار والحياة البرية دكتور محمد مصطفى ابوزيد إن السودان قد تم تصنيفه كوجهة سياحية عالمية للعام 2018 فى معرض برلين نسبة للمشاركة التى وصفت بالحيوية لما تم عكسه من موروثات ثقافية متعددة وجاذبة وثرة .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بفندق كورنثيا المؤتمر الصحفى الاستباقى والذى نظمته شركة ناينتى ناين (قطاع خاص ) لمعرض ومهرجان السفر والسياحة الاول فى اطار تاكيد دعم الدولة لتطوير القطاع السياحي والذى ينطلق فى الفترة من 1- 4 من أبريل المقبل تحت شعار (السياحة لتنمية متجددة ومستدامة ) بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة .

من جانبه اوضح الاستاذ محمد عبد الرحمن همشرى المدير التنفيذى للشركة ناينتى ناين وامين اتحاد الشركات المنظمة للمعارض أن فكرة المعرض والمهرجان تتمثل في التسويق للافكار والسلع مبينا انها الدورة الاولى و توقع ان تستمر لثلاث دورات خلال الثلاثة سنوات القادمة داعيا لرصد التجربة وتقييمها من الجهات ذات الصلة وقال إن التنسيق والتعاون بين القنوات الرسمية واشراك الولايات هو طابع هذه الدورة .

وفى ذات السياق أوضح محمد محجوب محمد البشير رئيس مجلس الادارة لوكالة( دار المرشاد ) ان الوكالة لديها شراكات استراتيجية بالبجراوية ومحلية جبل الدائر،واعلن ان الوكالة بصدد إقامة أكبر مزار سياحى ومنتجع الاسواق الاثرى شرق سوق ام درمان .

ويذكر ان المهرجان ينطلق يوم الاحد فى الاول من ابريل المقبل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتحتوى الفترة النهارية على عرض تجارب المهرجانات الولائية وفنون شعبية والفترة المسائية تحتوي علي عرض تجربة مدينة ( كرمكول ) مسقط رأس الطيب صالح كموروث ثقافي بجانب حفل على المسرح كما تحوي بقية ايام المهرجان على ملتقيات ومحاضرات .

