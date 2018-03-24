انعقاد مؤتمر مدراء إدارات التخطيط بالولايات

الخرطوم في 24-3-2018(سونا) انعقد اليوم بأرض المعارض ببري ضمن فعاليات الاسبوع الوطني للزراعة مؤتمر مدراء ادارات التخطيط بالولايات الذي نظمته الادارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي تحت شعار ( الخطط والسياسات والمعلومات الزراعية اساس التنمية المستدامة) بحضور كل مدراء التخطيط بوزارة الزراعية بالولايات وعدد من المختصين.

ورحب الدكتور نبيل أحمد سعد مدير ادارة التخطيط بوزارة الزراعة والغابات بمشاركة الولايات في الاسبوع الوطني للزراعة، مؤكدا اهتمام ادارته بالمعلومات والتخطيط السليم من اجل التوسع في المساحات الزراعية وتوفير المعلومات ووضع الخطط بالتنسيق بين المركز والولايات. واشار إلى أن الهدف من انعقاد المؤتمر مناقشة تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية بزيادة الانتاج.

وقال إن اهم المحاور التي ركز عليها المؤتمر توفير الاحصاءات والمسوحات وتبادل المعلومات وانسيابها بين المركز والولايات وإعداد الخطط وتحديد الاهداف الكمية بالاضافة الى ايجاد سبل لتوفير التدريب وبناء القدرات على المستوى القومي والولائي.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة وضع خطط عامة للعمل بالولايات وتوفير المعلومات حتى يتسنى لها تطبيق استراتيجية الدولة التكنلوجية كما طالبوا بتوفير واتساع مكاتب ادارة التخطيط من اجل تهيئة العمل لجمع المعلومات وتوزيع الكوادر بالطرق العلمية.