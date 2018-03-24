الخارجية تدحض ادعاءات اريتريا وتصفها بالملفقة

الخرطوم فى 24-3-2018م (سونا) - أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا أعربت فيه عن استغرابها الشديد إزاء التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الاعلام الإريترية الذي اتهمت فيه حكومة السودان بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري مرتقب على السودان وادعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الاريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وانشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود .

وأكدت الوزارة أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة

وفي مايلي تورد /سونا /نص البيان:-

تعرب وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد إزاء التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الإعلام الإريترية يوم 23 مارس 2018م الذي اتهمت فيه حكومة السودان بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري مرتقب على السودان. كما ساق التصريح ادعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الإريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود.

تؤكد وزارة الخارجية أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة وتذكر بأن كسلا مدينة مفتوحة للجميع بما في ذلك الوجود الدبلوماسي المعتمد بالسودان.

كما تجدد وزارة الخارجية التزام حكومة السودان التام بانتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية في تعاملها مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، والتي بنتها على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية.

وتعيد الوزارة التأكيد علي استمرار السودان طرفا فاعلا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم ، وذلك بشهادة جيرانه والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين.