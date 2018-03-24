مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يتوقع حدوث تطورات بشأن ملف السلام

الخرطوم في 24-3-2018(سونا) - توقع مجلس احزاب الوحدة الوطنية أن يبتدر المجلس الاعلى للسلام اعماله باتصالات مباشرة بالممانعين في الداخل والخارج.

وطالب الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء الامم المتحدة بتقديم الخدمات اللازمة للعائدين والمتأثرين بالحرب.

ودعا الاحزاب والحركات الممانعة للعودة للبلاد والانضمام لمسيرة السلام، واشار جابر الى ان السودان قطع اشواطا مقدرة في تحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مما شجع على العودة الطوعية.

واشاد بمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء المجلس الأعلى للسلام تأكيدا على الاهتمام بعملية السلام على المستوى الداخلي والخارجي.



