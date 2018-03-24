فريق أمن حنفي محمد عبد الله : لابد من رسم استراتيجية لتنمية قوة الدولة للتصدي للتهديدات

الخرطوم 24 - 3 - 2018 م ( سونا ) - أكد الفريق أمن حنفي محمد عبد الله أنه لابد من رسم استراتيجية لتنمية قوة الدولة للتصدي للتهديدات التي تواجهها وذلك من خلال بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية لتكون قادرة علي مواجهة هذه المهددات

وقال خلال حديثه في منبر طيبة برس بعنوان (الأمن القومي السوداني المحددات والمهددات ) اليوم إن السودان من خلال موقعه وموارده الطبيعية والبشرية أصبح مثار اهتمام دول العالم خاصة في ظل التطورات على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلي التطورات الداخلية مما شكل إفرازات سالبة على الأمن القومي السوداني وزادت بأحداث 11 سبتمبر فضلا عن التطورات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وعدم إمكانية توفير الأجهزة الحديثة والتقانة اللإلكترونية إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتكوين الهوية السودانية كلها عوامل أثرت تأثيرا سلبا أو إيجابا على الأمن القومي السوداني .

وأشار حنفي إلي أنه وفقا للقاعدة الذهبية بأن التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأمن القومي هو المعرفة التامة بقدرات الدولة ومعرفة إعدادها وكيف تطويرها لمواجهة التحديات فإن جهاز الأمن والمخابرات طور كثيرا من آليته وبنيته التحتية وأفراده من خلال تدريبهم في أكاديمات متقدمة داخليا وخارجية فضلا عن تطوير آلياته وهياكله وأدواته باستخدام أحدث الأدوات وكذلك الإستعانة بالمراكز والبحث والدراسات بالإستفادة من علاقاته الإقليمية والدولية والتواصل مع الخبراء.

وأكد حنفي أن جهاز الأمن والمخابرات عين ساهرة على كل الظواهر السالبة خاصة الوجود الأجنبي، مبينا أن 99 % يمتازون بالحصانات الدبلوماسية وتمت الإجراءات معهم وفق الحصانات الدبلوماسية المتعارفة أما القضايا الأخرى فتتم محاسبة مرتكبيها بالطرد أو غيره، مبينا أن الأجهزة الأمنية لها باع كبير في ملاحقة ومتابعة الأجانب.

ونفى حنفي وجود أي صراع داخل المؤسسات الأمنية بل إن العمل يجري بتناغم تام بين جميع الأجهزة الأمنية

