بمشاركة ممثلين من الدول الإفريقية: ورشة تحليل البيانات ومراجعة الأداء تختتم أعمالها بالخرطوم

الخرطوم في 24-3(سونا) - اختتمت اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم ورشة تحليل بيانات ومراجعة الاداء التي نظمتها المنظمة الافريقية لاجهزة الرقابة العليا الناطقة بالانجليزية (الأفروساي) بالتعاون مع ديوان المراجعة القومي بحضور د. محمد الحافظ نائب المراجع العام لجمهورية السودان .

وثمن د. محمد الحافظ الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة في تطوير و بناء القدرات البشرية في الدواوين الاعضاء وفق المعايير العالمية في مجال المراجعة و قال إن السودان انضم لهذه المنظمة في العام 2014م، مبينا ان ديوان المراجعة القومي استفاد من وراء ذلك الكثير.وامتدح نائب المراجع العام اختيار السودان لإقامة هذه الورشة التي كان من المفترض ان تنعقد في جنوب افريقيا و شكر المشاركين من الدول الإفريقية المشاركة في الدورة التدريبية.

من جانبها اكدت ممثلة المنظمة اهمية هده الورشة في تطوير مراجعة الاداء وذلك حتي تنهض مؤسسات المراجعة في افريقيا في تحقيق الشفافية والنزاهة في ادارة الاموال العامة . وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات علي المشاركين في الورشة.

وتشير (سونا) إلى ان الدورة شارك فيها ممثلون من دول السودان وجنوب السودان وتنزانيا وجنوب افريقيا وناميبيا بجانب ميسرين من السوديد وكينيا ويوغندا.