بمشاركة السودان : بدء اعمال ورشة التحولات في صناعة التشييد باديس ابابا

اديس ابابا24-3-2018م(سونا) انطلقت اليوم بقاعة نلسون مانديلا بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا ورش عمل "التحولات في صناعة التشييد من منظور محلي وعالمي" بتنظيم اتحاد الفنيين والتكنلوجيين في صناعة التشييد بالتعاون مع وزارة التشييد باثيوبيا وجامعة ردينق البريطانية بمشاركة وفد مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية برئاسة المهندس مستشار مالك علي دنقلا ومشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة باثيوبيا ومن دول العالم ممثلة فى بريطانيا ، المانيا ، بلجيكا ، جنوب افريقيا و ممثلي الدول الافريقية بالاتحاد الافريقي .

واوضح المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية الذي يشارك فى اعمال الورشة فى اتصال هاتفي مع "سونا" ان اعمال الجلسة الافتتاحية خاطبها المهندس موقس رئيس اتحاد الفنيين والتكنلوجيين في صناعة التشييد باثيوبيا مشيدا بالمشاركة والحضور الواسع لاعمال الورشة المهمة مبينا ان صناعة التشييد تشهد تحولات كبيرة وان اثيوبيا شهدت طفرة كبيرة فى المجال فكان لابد مِن تنظيم الورشة .

كما اشار مالك الى مخاطبة المهندسة عايشة محمد موسي وزير التشييد بإثيوبيا للجلسة الافتتاحية التي ثمنت فيها دور صناعة التشييد في اقتصاد اثيوبيا والمجهود الكبير الذي يقوم به العاملون في مجال هذة الصناعة من اجل تطويرها و انها تتطلع لمخرجات الورشة للعمل علي انفاذها.

واشار دنقلا الى ان اعمال الجلسة الأولي شهدت عرض قدمه البروفيسور روجر استاذ علم ادارة صناعة التشييد من جامعة ردينق البريطانية والرئيس السابق للمعهد البريطاني للبناء تناول فيه المخاطر التي تحيط بصناعة التشييد لافتا الى ان اثيوبيا تسعي لتحويل صناعة التشييد وتطويرها لتصبح تنافسية ، ذات أمان اكثر، ذات إنتاجية عالية ، ومستعدة لتحقيق جودة عالية وذلك من خلال تطوير الكوادر التي تعمل بها وان يتم إنجاز المشاريع في حدود ميزانياتها وزمنها المحدد منوها الى ان هذه الأهداف نبيلة ومقبولة لافتا الى ان المشاريع في هذه الصناعة معقده وتنطوي علي مخاطر عده طوال عمر المشروع تبدأ من تصميم المشروع و التحضير له واختيار الاستشاري والمقاول والإجراءات التعاقديّة حتي مرحلة تسليم المشروع و تشغيله متناولا فى عرضه مقترحات لتطوير صناعة التشييد من خلال إسناد الامر الي المختصين واصحاب الكفاءات و تمكينهم من الأدوات المساعدة في تجنب المخاطر المُحتملة في مشاريع التشييد بإثيوبيا وغيرها من الدول مستصحبين الطبيعة الديناميكية لصناعة التشييد.