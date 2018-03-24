رئيس البرلمان يلتقي بنظيره التركي بجنيف على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للبرلمانات

جنيف في 24-3(سونا) - بدأت بجنيف اليوم فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال138 والتي تستمر حتى 28 مارس الجاري.

و شارك وفد السودان الذي يترأسه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية التي ينتمي اليها السودان وهي المجموعة الاسلامية والعربية والإفريقية والتي قدم فيها رؤية السودان حول بلورة وتوحيد المواقف بشأن القضايا المطروحة على جدول اعمال الدورة للبرلمان الدولي خاصة فيما يتعلق بدور البرلمانات في الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين لا سيما دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير كمال جبارة محمد صالح أن رئيس البرلمان التقى على هامش الاجتماعات بنظيره رئيس البرلمان التركي ، حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك مقدما له الدعوة لزيارة السودان

وأفاد أيضا أن رئيس البرلمان التركي اشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين لا سيما عقب توقيع الاتفاقيات بين البلدين إبان زيارة الرئيس التركي مؤخرا الى السودان.

الجدير بالذكر أن رئيس وفد السودان سوف يلتقي على هامش المؤتمر بعدد من رؤساء البرلمانات لتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون المشترك.





