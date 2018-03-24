خبير استراتيجي : لابد من تحقيق رؤية استراتيجية لدرء الخطر على الأمن القومي

الخرطوم 24 - 3 - 2018 م (سونا ) - قال الخبير الاستراتيجي البروفيسور محمد حسين أبو صالح إن درء الخطر علي الأمن القومي يتحقق برؤية اسىتراتيجية شاملة

وقال خلال حديثه في منبر طيبة برس بعنوان ( الأمن القومي السوداني .. المحددات والمهددات ) اليوم إن لبقاء الدولة والمحافظة علي حقوق الأجيال القادمة لابد من ترسيخ الثقافة والعقيدة والتنمية الإجتماعية والثقافة وغيرها بوضع استراتيجية قومية شاملة، مبينا أن تهديد الدول أصبح الآن ليس عسكريا فقط وإنما بالتأثير علي الثقافة والإنتاج العلمي، لافتا إلى أن الخطأ في التخطيط الإستراتيجي خطر يهدد أمن الدولة وأن الحل في ذلك بوضع استراتيجية إعلامية لتوعية المجتمع وتوجهه نحو التعليم والمحافظة علي ثقافته كما دعا إلى اهمية الوحدة والتكتل وتعزيز القدرات الإستراتيجية وذلك للحفاظ على الأمن القومي، مشيرا إلى تكتل دول أوروبا ودول البركس.

وقال إن هناك عددا من المحاور تتعلق بالصراع على الطاقة والمياه والأرض والموقع وغيره والحرب الثقافية والعسكرية وأن هنالك مسرحا أمنيا قوميا حول المعادن ، والحديد ، واليورانيوم ، والدهب ، والمنجنيز والكروم والألمونيوم وغيره.

وقال أبوصالح "نحتاج لرؤية استراتيجية شاملة لاعادة صياغة الاستراتيجية السودانية من خلال منهج قومي شامل وعمل استراتيجية للاتصال مع العالم من خلال رؤية سياسية والتفكير الاقتصادي بتطوير الاستراتيجية التعليمية".