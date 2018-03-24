وزير العدل يتوجه غدا لولايتي الجزيرة والقضارف

الخرطوم في 3/24/(سونا )- يتوجه مولانا دكتور إدريس إبراهيم جميل وزير العدل غدا الاحد الى ولايتي الجزيرة والقضارف في زيارة تستغرق بضعة ايام يتفقد خلالها سير العمل بالادارتين القانونيتين .بالولايتين. ويرافق وزير العدل خلال الزيارة وفد رفيع المستوي من الوزارة .

وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل في تصريح لوكالة السودان للانباء إن مولانا جميل سيلتقي ضمن برنامج الزيارة بواليي الولايتين والاجهزة القضائية والتشريعية والشرطية بالولايتين.

واضاف ان زيارة وزير العدل تأتي انفاذا لخطة الوزارة التي تهدف الي ترقية العمل القانوني تأكيدا لاهمية المستشار القانوني خاصة وان البلاد تشهد حاليا تعديلات في عدد كبير من القوانين تقوم بها وزارة العدل انفاذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.





