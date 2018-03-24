د. فيصل حسن ابراهيم يدعو المتمردين بولاية النيل الأزرق إلى السلام

الدمازين في 24/3/2018 (سونا) - دعا د. فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب المتمردين بولاية النيل الأزرق الى السلام ووحدة الصف .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم لقاء قيادات الحزب ضمن الفعاليات السياسية لزيارته لولاية النيل الازرق.

وأبان ان حزب المؤتمر الوطني حزب قائد ورائد ويقوم على المبادئ و وجه قيادات الحزب بضرورة تحمل المسئولية ، وأكد مضي الحزب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي ظلت موضع اهتمام.

واوضح ان قضية السلام تظل من اهم القضايا التي يسعى الحزب لتحقيقها، موجها العضوية بضرورة العمل فيه وتعزيزه على كافة المستويات.

وأضاف ان البلاد تواجه العديد من التحديات تمثلت في تقوية الاقتصاد وزيادة الانتاج في كافة المجالات ورعاية برامج الحماية الاجتماعية التي تعنى بإسناد الضعفاء والمحتاجين وتثبيت القيم والمعاني الطيبة.

وأكد ضرورة قيام حملة يقودها الحزب للتنوير بأهمية الدستور والحقوق الدستورية ليأخذ الحزب قوته من الشعب. كما وجه بإعادة بناء وتطوير الخطاب السياسي لمواكبة متطلبات العصر للمرحلة القادمة الي جانب تعبئة القواعد بمبادئ التنمية والمبادرات الوطنية التي تعزز العمل الطوعي وتحويل التحديات الي فرص لمزيد من الجهد والعمل ودعا لمراجعة البرنامج الانتخابي ومحاسبة النفس بما لم يتم تنفيذه.



