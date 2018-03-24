د. فيصل حسن ابراهيم يترأس اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق

الدمازين في 24-3-2018( سونا) - تراس د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق بمشاركة د. عبده داؤود وزير الدولة بوزارة الصناعة والاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية والاستاذ الطاهر بحر الدين وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية حيث استمع د. فيصل لتنوير شامل من اعضاء حكومة الولاية عن سير الاداء .

وابتدر حديثه مشيدا بجهود حكومة الولاية وطالب ببذل المزيد من الجهود والاستفادة من الفرص المتاحة والتركيز على الاولويات الواردة في الخطة العامة للدولة والتي جاءت نتاجا لمخرجات الحوار الوطني والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والوقوف علي ما تم تنفيذه على المستوى الولائي والمتمثل في البرامج الأساسية المعنية بالصحة والمياه والتعليم والزراعة والرعاية الصحية الاساسية.

ودعا د. فيصل لأهمية التنسيق بين الأجهزة وتوظيف الجهود والاهتمام بمعاش وصحة الناس بجانب برنامج تصفير العطش وحصاد المياه والاستفادة من خيرات الولاية الوافرة والسعي لإحداث فرص عمل جديدة وتكملة كافة الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي وبحث امكانية مساهمة المؤسسات في انجاح الموسم.

ووجه وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والاعلام لاستيعاب طاقات الشباب وحمايتهم من الاستهداف خاصة المخدرات والغلو والتطرف والغزو الثقافي وجعل الموسيقي والرياضة يسهمان في المحافظة على طاقات الشباب والعمل على توظيف التنوع الثقافي والتراثي الذي تزخر به الولاية.

وتطرق د.فيصل الى مسألة الدعم الاجتماعي ووجه معتمدي المحليات للاحاطة الكاملة بمستحقي الدعم الاجتماعي وإحداث برامج للتواصل مع المجتمع للتعرف على المستحقين الحقيقيين.وطالب د. فيصل وزارة التربية والتعليم بالسعي الحثيث لتوظيف الجهود نحو التعليم واشراك كافة القطاعات باعتبار أن التعليم مسئولية الجميع بجانب متابعة مشروع محو الأمية بالتعاون مع الخدمة الوطنية.

واكد د. فيصل أن ولاية النيل الازرق تتميز بفرص متعددة، داعيا حكومة الولاية للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا الى أن التحديات تتمثل في استكمال حلقات السلام.





