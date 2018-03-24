موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية

أبوظبي 24 -3-2018م ( وام ) - وقعت موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والعمل معا على تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التي تعد أكبر منطقة من نوعها في الشرق الأوسط.

وقع المذكرة عبدالله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي وزوو جوانجياو ممثل المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال أسبوع الأعمال لمدينة خليفة الصناعية الذي نظمته موانئ أبوظبي مؤخرا.

وأشاد عبدالله حميد الهاملي بالدعم المتواصل الذي تحظى به موانئ أبوظبي من جانب القيادة الرشيدة مثمنا رؤيتها الثاقبة التي أسهمت في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لقطاع الأعمال والاستثمارات.

وقال إن موانئ أبوظبي تتطلع إلى تعزيز علاقات تجارية طويلة الأمد مع كافة الشركاء بما يعود بالفائدة على الجانبين .. مشيرا إلى أن الصين تعد أحد أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدولة الإمارات.

وأوضح أن موانئ أبوظبي أبرمت العام الماضي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاما مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة "جوسيك" من شأنها أن تستقطب استثمارات صينية بأكثر من 1.1 مليار درهم إلى منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة .. كما اختارت شركة كوسكو الملاحية الصينية - أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم - ميناء خليفة ليكون مقرا إقليميا لمناولة وفرز الحاويات الأمر الذي يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الحيوي .

