إقتصادى يدعو الي تخصيص موارد لتنمية منطقة حزام الصمغ العربى

الخرطوم 25 -3-2018م (سونا) - دعا بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الى تخصيص موارد لتنمية منطقة حزام الصمغ العربى لدعم مسيرة الاقتصاد الوطنى .

واعتبر بوب فى تصريح (لسونا) أن قطاع الصمغ العربى يتميز بالقدرة الفائقة على تحسين المؤشرات التنموية للاقتصاد السودانى فى زمن قياسى إضافة الى تحريك القطاعات الأخرى بجانب قدرته العالية على المنافسة فى الأسواق العالمية موضحا أن استهداف هذا القطاع بالتنمية يحقق جملة من المكاسب والتى من بينها توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لما لايقل عن خمسة ملايين نسمة هم سكان المنطقة من المنتجين وغيرهم وذلك من خلال توجيه الاستثمارات للبنيات التحتية وتأهيل ورفع قدرات المنتجين وفتح الاسواق كما أن تنمية القطاع تجعله مدخلا مهما لتنمية المجتمعات المحلية وتحسين مؤشراتها التنموية .وأشار الى أن إنتاج البلاد الحالى من الصمغ العربى يتراوح ما بين 50 الى 65 الف طن سنويا كما يستحوذ السودان على 85 % من حزام الصمغ العربى على مستوى القارة الافريقية ويمتد ليشمل إحدى عشر ولاية من بينها ولايات دارفور وكردفان والقضارف والنيل الازرق والنيل الابيض ويعمل به حوالى خمسة ملايين منتج .

ع و

