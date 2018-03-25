الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو ينخفض

الكويت 25-3-2018 م( كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند 299ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 369ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 423ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند 316ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الامريكي قد تراجع من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في تعاملات الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة وذلك بسبب عمليات جني الأرباح.

