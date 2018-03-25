مقتل 13 متمردا فى اشتباكات مع جيش الكونغو مقتل 13 متمردا فى اشتباكات مع جيش الكونغو

جوما 25-3-2018م (رويترز)- قال جيش الكونغو، السبت، إنه قتل 13 مسلحا خلال اشتباكات مع جماعة مجهولة بعد تعرضه لهجوم فى إقليم إيتورى المضطرب بشمال شرق البلاد.

وإقليم إيتورى أحدث مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تنزلق إلى إراقة الدماء منذ أن رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحى فى نهاية ولايته عام 2016 مما قوض شرعية الدولة.

وقال المتحدث باسم الجيش جولز نجونجو إن الاشتباكات وقعت حول قريتى جيمى وبينى فى منطقة دجوجو. وقتل جندى من الجيش وأصيب اثنان آخران، وأضاف المتحدث "لا تزال عمليات البحث جارية وقد يتغير عدد القتلى".



