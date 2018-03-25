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الشرطة اليونانية تلقى القبض على 3 باكستانيين لاحتجازهم مهاجرين كرهائن

التاريخ : 25-03-2018 - 08:26:00 صباحاً
أثينا 25-3-2018م ( أ ش أ) أعلنت الشرطة اليونانية فى مدينة "سلانيك" (شمالى البلاد)، إلقاء القبض على ثلاثة باكستانيين يُشتبه فى قيامهم باحتجاز 21 مهاجراً كرهائن فى إحدى المستودعات بضواحى المدينة طلباً للمال .
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الليلة السبت أن الرهائن كانوا 13 اريترياً و7 باكستانيين وشخص واحد من ميانمار، مضيفة أنهم عبروا الحدود مع تركيا الأربعاء الماضى ثم قام الباكستانيون الثلاثة باحتجازهم بعد ذلك.
ونقلت الشبكة عن الشرطة اليونانية قولها إن المختطِفين طالبوا بمبلغ مالى قدره 2500 يورو لكل فرد لإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن الاعتقالات وقعت يوم الجمعة وتم الإعلان عنها السبت.


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