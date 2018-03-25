حركة فتح تعقد مؤتمرها في دمشق

دمشق 25-3-2018م(وفا )- انتخبت "فتح" الفلسطينية، يوم السبت، المدير العام للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، رئيسا لمؤتمر الحركة في سوريا.

وعقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني - إقليم سوريا مؤتمرها الدوري العام في دمشق بمشاركة أبناء "فتح" من أعضاء المؤتمر من مختلف مناطق سوريا، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، وعضوي المجلس الثوري مؤيد شعبان، ورائد اللوزي من مفوضية الأقاليم الخارجية .

ونقل الرفاعي في الجلسة الافتتاحية، حسب وكالة "وفا" الرسمية، تحيات رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية لـ"فتح" إلى أعضاء المؤتمر وكوادر الحركة في سوريا .

واستعرض الرفاعي آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مشددا على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الرافض تماما لكل مشروع أو صفقة تنتقص من حقوق فلسطين الوطنية كاملة، وعلى رأسها الحق في الدولة المستقلة ذات السيادة والقدس الشرقية عاصمة لها.

