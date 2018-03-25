وزير المالية الصيني الجديد يتحدث عن تغييرات ضريبية

بكين 25-3-2018 م (رويترز) - تعهد وزير المالية الصيني الجديد اليوم الأحد بمواصلة إصلاحات مالية تشمل تغييرا للضرائب على قطاعي الصناعة والنقل ودعم هدف الدولة لتحقيق نمو ”عالي الجودة“.

جاءت تصريحات الوزير ليو كون خلال منتدي الصين للتنمية في بكين وهي أول كلمة علنية يلقيها منذ تعيينه وزيرا للمالية الشهر الجاري.

وقال إن الصين ستخفض مستويات ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018 وستعد مسودة تشريع لضريبة استهلاك وتطبق مراجعة أداء جديدة لإدارة الميزانية. لكنه لم يذكر تفاصيل.

ورفض ليو تلميح أحد الحاضرين إلى أن الصين لم تحرز تقدما يذكر في تطوير اقتصاد السوق.

وقال ”ليس هناك من يفهم اقتصاد السوق أكثر من الشعب الصيني ومسؤولي الحكومة الصينية“.

وأضاف ليو أن الصين ستدرس سياسة ضريبية لدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج في الوقت الذي تواجه فيه ”وضعا عولميا جديدا“.

