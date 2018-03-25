الصين تعين أمينا جديدا للحزب الشيوعى بالبنك المركزى

بكين - 25 - 3 - 2018 م(اليوم السابع - رويترز )- قالت صحيفة نيويورك تايمز فى صفحتها على تويتر، اليوم الأحد، إنه تقرر تعيين قو شو تشينج، رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعى المصارف والتأمين، أمينا للحزب الشيوعى فى بنك الشعب الصينى المركزى.

وأضافت الصحيفة فى تغريدة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن قو، الذى عُين الأسبوع الماضى رئيسا للجنة الرقابة على البنوك والتأمين، سيرأس يى قانغ محافظ البنك المركزى الصينى.

وعُين يى محافظا للبنك المركزى فى وقت سابق من الشهر الجارى خلفا لتشو شياو تشوان الذى شغل المنصب لمدة 15 عاما وكان أيضا أمين الحزب فى البنك.

وقالت مصادر مطلعة إن يى، الاقتصادى الذى درس فى الولايات المتحدة والذراع اليمنى لتشو سابقا، سيتولى على الأرجح إدارة العمليات اليومية للبنك المركزى.

