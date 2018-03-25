مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

الخرطوم 25-3-2018م (سونا) أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 28,605,058 جنيها الي 22,958,563 جنيها بنسبة إنخفاض بلغت (19.74)% .

وإرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 53,407 ورقة الي 240,824 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 350.93 % .

وإرتفاع عدد الصفقات المنفذة من86 صفقة الي 100 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 16.28% .

وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع الإستثمار والتنمية اليوم إستقرار سعر سهم الشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم عند 4.69 جنيهات .

وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعرإصدارتين و إستقرار سعر 4 إصدارات وانخفاض سعر اصدارتين وذلك من جملة 8 إصدارت تم تداولها اليوم.

