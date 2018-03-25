ولاية البحر الأحمر ترحب بالاستثمارات القطرية

بورتسودان 25-3-2018م ( موفد سونا ) -وصل وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض ووزير المواصلات و الاتصالات القطري جاسم بن سيف الصليطي والوفد المرافق الى مدينة بورتسودان . وكان في استقبالهم بمطار بورتسودان والى ولاية البحر الاحمر علي احمد حامد وأعضاء حكومته .

ورحب الوالي لدى استقباله الوفد القطري بالزيارة التي وصفها بالمهمة وقال إن علاقات البلدين راسخة ومتينة في كل المجالات ، مؤكدا استعداد ولايته باستقبال المستثمرين القطريين .

وأشار الوالى الى أن الولاية جاهزة لتسهيل كل متطلبات المرحلة خاصة الاستثمارات القطرية ، مستعرضا مشروعات الولاية الجاذبة للاستثمار.

وسيقوم الوزيران خلال اليوم بتفقد العمل بميناء عثمان دقنة والوقوف على المشروعات القطرية بالميناء.