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أخبار محلية - اقتصادية

ولاية البحر الأحمر ترحب بالاستثمارات القطرية

التاريخ : 25-03-2018 - 12:11:00 مساءً
بورتسودان 25-3-2018م ( موفد سونا ) -وصل وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض ووزير المواصلات و الاتصالات القطري جاسم بن سيف الصليطي والوفد المرافق الى مدينة بورتسودان . وكان في استقبالهم بمطار بورتسودان والى ولاية البحر الاحمر علي احمد حامد وأعضاء حكومته .
ورحب الوالي لدى استقباله الوفد القطري بالزيارة التي وصفها بالمهمة وقال إن علاقات البلدين راسخة ومتينة في كل المجالات ، مؤكدا استعداد ولايته باستقبال المستثمرين القطريين .
وأشار الوالى الى أن الولاية جاهزة لتسهيل كل متطلبات المرحلة خاصة الاستثمارات القطرية ، مستعرضا مشروعات الولاية الجاذبة للاستثمار.
وسيقوم الوزيران خلال اليوم بتفقد العمل بميناء عثمان دقنة والوقوف على المشروعات القطرية بالميناء.
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