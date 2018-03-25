رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة يمنح عدوي ورفاقه وسام النيلين من الطبقة الأولي

الخرطوم 25 - 3 - 2018 م - ( سونا ) - منح رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المشير عمر البشير في الاحتفال الذي اقامته القوات المسلحة اليوم بوزارة الدفاع بمناسبة تكريم ووداع رئيس الأركان المشتركة وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة السابقين ومنحهم وسام النيلين من الطبقة الأولي ودرع القائد الاعلي لكل من الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة السابق والفريق اول ركن يحي محمد خير نائب رئيس الأركان المستركة السابق والفريق اول بحري ركن فتح الرحمن محي الدين رئيس اركان القوات البحرية السابق والفريق مهندس فني ركن سعد محمد الأمين رئيس هيئة العمليات المشتركة السابق وفاءً وتقديرا لما قدموه للقوات المسلحة وللوطن طيلة فترة عملهم.

