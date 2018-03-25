السودان يدين ويستنكر الاعتداء الارهابى بالاسكندرية

الخرطوم 25-3-2018م (سونا)- اعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت 2018/3/24م، موكب مدير أمن محافظة الاسكندرية في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالاسكندرية، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء وترويع المواطنين في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ والأعراف.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لمصر الشقيقة حكومة وشعباً ولعائلات الضحايا والجرحى وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

و عبرت وزارة الخارجية عن تضامن السودان الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية.

