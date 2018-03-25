وزير الدولة بالصناعة يؤكد دعم الدولة لقطاع الجلود والصناعات الجلدية

الخرطوم 25 -3-2018م (سونا)- أكد دكتور عبدو داؤود سليمان وزير الدولة بالصناعة أن سياسة الدولة دعم قطاع الجلود والصناعات الجلدية وتعظيم القيمة المضافة. مضيفاً أن الدولة تمتلك ثروة هائلة من الثروة الحيوانية تمكنها من تلبية حاجات السوق المحلية والسوق الإفريقية والعربية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل "التتبع للجلود والثروة الحيوانية ومراجعة إستراتيجية سلاسل القيمة المضافة للجلود" بفندق القراند هوليدي فيلا والتي تقام بالتنسيق مع وزارة التجارة ومعهد الجلود والمنتجات الجلدية بالكوميسا، داعياً إلى الإهتمام بالبحوث والتخطيط والتدريب ونقل التجارب، مثمناً الدعم المتواصل للكوميسا في كل القطاعات مشيداً بالدعم العيني والمعنوي لمعهد أفريقيا للجلود بالكوميسا بدعم معهد كرري ومركز تكنولوجيا الجلود وغيرها.

وأكد دعم وتقوية الأجهزة المتعلقة بالإشراف البنوك في كل ولايات السودان لتوفير التمويل المطلوبـ، قاطعاً بأن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيل القوانين المتعلقة بتهريب الجلود ومنع تهريب جلود الفشودة.

وأشار لدخول استثمارات جديدة في قطاع الجلود والصناعات الجلدية بفهم جديد بإقامة مدينة للصناعات الجلدية لخدمة الصناعة وتطورها والإستفادة من المدخلات وتجنب المخلفات، مبشراً بقيام مجلس الجلود بقرار من السيد رئيس الجمهورية يتبع لوزارة الصناعة.

من جهته أكد بروفيسور ميني هيجيا، مدير معهد إفريقيا للجلود والمنتجات الجلدية بالكوميسا أن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المعهد في إطار مشروع آلية دعم التكامل الإقليمي بالسودان بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في إستراتيجية سلاسل القيمة في قطاع الجلود والعمل علي نشر المعلومات المساعدة وكذلك فيما يتعلق بدراسة تتبع سلسلة الجلود والثروة الحيوانية.

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