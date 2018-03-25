وزير الزراعة يشيد بدعم الادخار للقطاع الزراعي

الخرطوم 25-3-2018م(سونا)- أشاد وزير الزراعة عبد اللطيف عجيمي بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في تمويل القطاع الزراعي بالبلاد .

وتعرف لدى طوافه أمس على جناح المصرف ضمن معرض الأسبوع الوطني للزراعة الذي انعقد بأرض المعارض بالخرطوم بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح ، على تفاصيل تمويلات مصرف الادخار للعمليات الزراعية المختلفة .

وأبان أن إجمالي التمويل الذي قدمه المصرف لتوفير الآليات والمعدات الزراعية والتقاوي المحسنة يفوق 2مليار جنيه.

ونادى الوزير بأهمية تغطية تمويلات المصرف على جميع الولايات، مشيرا إلى أن ولاية الخرطوم ظلت تستأثر بما يقارب الـ60% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي.

وحث وزير الزراعة بقية الولايات على الحرص للاستفادة من التمويلات التي يقدمها مصرف الادخار.

من جانبها أبانت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية رئيس هيئة أمناء مصرف الادخار مشاعر الدولب أن للمصرف إنتشارا جيدا يمكنه من الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين .

وقالت إن للمصرف حزمة من المشروعات ذات الأثر الاجتماعي يقدم من خلالها التمويل المصرفي للمجال الزراعي بالإضافة للمجالات الأخرى ممثلة في المياه والتعليم والكهرباء والصحة موضحة أن القطاع الزراعي يجد إهتماماً مقدراً من المصرف.

يذكر أن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية يعمل من خلال 61 فرعا وتوكيلا منتشرة بجميع ولايات البلاد.

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