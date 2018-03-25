انتخاب الهندي الريح النور رئيسا للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بولاية الجزيرة

مدني 25-3 - 2018م (سونا) - التأم أمس بصالة المعلم بود مدني المؤتمر العام للحزب الإتحادي الديمقراطي المسجل تحت شعار (حرية الفرد- ديمقراطية التنظيم- حكم المؤسسة) وذلك بحضور الأستاذ محمد يوسف الدقير مساعد الأمين العام للشؤون السياسية بالحزب، حيث لفت الأستاذ زيدان عبد الرحيم عضو اللجنة العليا للمؤتمر العام المشرقة على المؤتمر الى أن إعادة المؤتمر جاءت وفقا لقرار مجلس شؤون الأحزاب السياسية الناتج عن الطعن المقدم من بعض الأشقاء بالحزب في المؤتمر العام الذي عقد في أكتوبر المنصرم وقال إن الحزب أصدر قرارا بإعادة المؤتمر في أربع ولايات على رأسها ولاية الجزيرة.

وتم في الجلسة الإجرائية انتخاب الأستاذ الهندي الريح النور وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة رئيساً للحزب بالإجماع كما فاز دكتور عبد الله حسن محمد سعيد أميناً عاماً للحزب.

الجدير بالذكر أن النصاب القانوني للمؤتمر الولائي 800 عضو وأن الذين تم تصعيدهم للمشاركة في المؤتمر العام 182 عضوا من 10 دوائر يمثلون ولاية الجزيرة. فيما أكد الأستاذ محمد يوسف الدقير مساعد الأمين العام للشؤون السياسية بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل، أن الجزيرة أعطت وقدمت الدروس الوطنية وظلت على مدى أكثر من 70 عاماً تحمل كل السودان وقطع بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب التنادي الوطني والنفره الوطنية، ولفت إلى أن الوحدة هي الأساس الذي ينادي به الحزب.