حصر مواقع بسط الأمن الشامل والمرابطين بمحلية مدني الكبرى

مدني 25-3-2018م (سونا) -أعلن الأستاذ محمد كمال أبو جبل منسق مكاتب بسط الأمن الشامل والجزئى بمحلية مدني الكبرى عن الترتيبات الجارية لتكوين مكاتب بسط الأمن الشامل على مستوى جميع أحياء المحلية والأقسام.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم إجتماع مشرفي بسط الأمن الشامل بالمحلية بحضور الأستاذ فخرالدين بابكر منسق الشرطة الشعبية بمحلية مدني الكبرى.

وقطع أبو جبل بأن المرحلة المقبلة ستشهد حصر مواقع بسط الأمن الشامل والمرابطين وتنفيذ دورة تدريبية للتعرف على المهام والاختصاصات والتزود بالمعرفة وتفعيل ليالي الرباط..

وأمن المشرفون على أهمية فتح مكاتب بسط الأمن الشامل بجميع أحياء المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وزيادة الوعي القانوني الذي يتطلب مضاعفة الجهود وإحكام التنسيق.

وأكد منسق المحلية أن تكليف المشرفين يهدف لإعادة روح الرباط وترغيب المجتمع في العمل الطوعي وأشار لأهمية عقد الإجتماعات الدورية للتواصل مع القواعد، مشيراً للدور الفاعل للشرطة الشعبية في إرساء دعائم الأمن والإستقرار.

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