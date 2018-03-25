رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة : القوات المسلحة ظلت تشكل قناعة راسخة اقليميا ودوليا

الخرطوم 25 - 3 - 2018 م ( سونا ) - امتدح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة دور القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وقال البشير خلال كلمته في احتفال القوات المسلحة باعتماد إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق اول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي والفريق اول دكتور ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة اليوم بوزارة الدفاع باداء هيئة الاركان التي ترجلت والانتصارات التي حققتها داخليا وخارجيا من خلال المشروعات المشتركة التي شاركت فيها .

واكد البشير ان القوات المسلحة السودانية ظلت تشكل قناعة راسخة اقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت اشراف مباشر من الضباط السودانيين .

ودعا رئيس الجمهورية الي الاستمرار بذات النهج والتميز للقوات المسلحة عبر خطة تطويرها للفرد والمعدات وبيئة العمل لتكون قوة رادعة لتامين السودان دون قتال .واكد ان القادة الذين تم تكليفهم قادرون علي تنفيذ هذه المهمة .

