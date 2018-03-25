وزير الثروة الحيوانية يؤكد دعمه للشباب فى المشاريع الإنتاجية

الخرطوم 25-3-2018م(سونا)أكد وزير الثروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة ارور اهتمامه بشريحة الشباب واشراكهم للعمل في مجالات الثروة الحيوانية باعتبارهم المرتكز الأساسي لرفع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم بمدير مشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني والوفد المرافق له وبحضور وكيل والوزارة الدكتور كمال تاج السر الشيخ .

وأعلن بشارة تبنيه لمشروعات الشباب في المجال لدفع عجلة التنمية وقال إشراك الشباب يعني تحويل الطاقات الشبابية الي طاقات إنتاجية لتحقيق الاستفادة والتنمية المجتمعية ، مؤكدا دعمه ومساندته للشباب من خلال المشاريع الإنتاجية في مجالات الثروة الحيوانية للاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الشباب والاعتماد عليهم لتحقيق الأهداف التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف بشارة عن خطة وزارته في المرحلة القادمه بإشراك الشباب في المشاريع الإنتاجية للثروة الحيوانية للاستفادة القصوى لزيادة الإنتاج والإنتاجية .

ووجه بشارة بتكوين لجنة مشتركة بين وزارته ووفد مشاريع استقرار الشباب لوضع خارطة عمل مشتركه لتنفيذ مشاريع شبابية تدعم القطاع وترفع الاقتصاد.

ومن جانبه قال الأستاذ علاء الدين محمد أحمد مدير مشاريع استقرار الشباب أن وزارة الثروة الحيوانية الداعم الحقيقي لاستقرار الشباب من خلال إشراكهم في المشاريع الإنتاجية للثروة الحيوانية في مجال الأسماك وصناعتها والجلود للاستفادة من القدرات الشبابيه لأحداث نهضة اقتصادية .