مهندس زراعي بمشروع الجزيرة يؤكد أهمية الشراكات الزراعية والتعاقدية في محصول القطن لزيادة لإنتاج

الخرطوم 25-3-2018م (سونا) -أكد إبراهيم عبد الرحيم المهندس الزراعي بمشروع الجزيرة على أهمية الشراكات الزراعية والزراعة التعاقدية في زراعة القطن لزيادة الانتاج، مشيراً إلى أن زراعة القطن توسعت في مشروع الجزيرة بإدخال أصناف محورة صينية وهندية.

واستعرض في ندوة (سياسة زراعة القطن وأوجه الإصلاح) المقامة بأرض المعارض ببرى صباح اليوم في إطار الاسبوع الوطني للزراعة تحت شعار: ( الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر) استعرض مراحل زراعة القطن بالسودان في العام 1902 في منطقة بري والزيداب وطيبة حتى قيام مشروع الجزيرة عام 1925م.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وشح التمويل أدى لتدهور زراعة القطن إلى أن جاء قانون 2005م بهيكلة مشروع الجزيرة الذي يتولى فيه المزارعون بالتعاون مع الحكومة زراعة القطن ودخول شراكات مع الشركات الخاصة ومنها شركة الأقطان السودانية.

من جهته قال عوض الله كرشوم مساعد المدير للمتابعة بوزارة الزراعة بغرب كردفان إن أهمية دور وزارة الزراعة الاتحادية تكمن فى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكات مع القطاع الخاص، مبينا أن مشروع أبو حبل الزراعي أصبح مشروعا إستراتيجيا قوميا، ويتميز بالعديد من المساحات الزراعية ذات الأراضي الخصبة، مؤكداً أهمية التزام الدولة بمسئولياتها تجاه المجتمعات، مشيراً إلى أن الولاية لديها 8 محالج للقطن وتزرع الأصناف قصيرة التيلة وتدار فـي شكل تجمعات، مشيراً إلى أهمية إعادة مؤسسة جبال النوبة لتلعب دوراً فعالاً في دخل الافراد والاقتصاد القومي.

وأكد المزارع بكري محمد أهمية الزراعة التعاقدية مع الشركات في القطاع الخاص وتوفير المدخلات الزراعية في مواعيدها وتدريب وتأهيل المزارع وتشجيع المنتجين.



