النائب الأول يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنسيق التعاون مع المانحين

الخرطوم 26-3-2018م(سونا)-رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اجتماع اللجنة العليا لتنسيق التعاون مع المانحين بحضور الجهات ذات الصلة.

وأوضحت د. سمية أكد وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي أن الاجتماع وقف على عدد من الأجندات من بينها وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي وأولويات العون الخارجي بالنسبة للسودان.

وقالت إن النائب الأول أشاد بالجهد الذي قامت به اللجنة الفنية في ترتيب أولويات العون الخارجي ووجه بضرورة تجميع معلومات العون الخارجي ورصدها والتأكد من استفادة السودان من الدعم المقدم من المانحين وتوجيهه حسب الأسبقيات خاصة للولايات التي لم تنل حظها مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووجه النائب الأول بتشكيل لجنة مصغرة من وزارات التعاون الدولي والخارجية والضمان والتنمية الاجتماعية وديوان الحكم الاتحادي والمالية وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للعون الخارجي وترتيب الأولويات التي وردت من الوزارات والولايات في مشروعات العون الخارجي توطئة لعرضها على اللجنة العليا.