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أخبار محلية - سياسية

وزير العدل يصل الجزيرة ويعقد لقاءات مشتركة

التاريخ : 25-03-2018 - 02:11:00 مساءً
مدني 25-3-2018م (سونا)- وصل ولاية الجزيرة صباح اليوم مولانا د. إدريس إبراهيم جميل وزير العدل يرافقه عدد من المختصين بالوزارة، والأستاذة محاسن الزاكي محمد المسجل التجاري للولايات الوسطى.
وكان في إستقبال الوفد بمدخل الولاية دكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة ومولانا عكاشة محمد عكاشة رئيس الجهاز القضائي بالولاية ومولانا جمال الدين محمد الطيب المستشار العام ومدير الإدارة القانونية بالولاية.
وقد تم عقد لقاءات مشتركة تم خلالها الوقوف على سير الأداء بالأجهزة العدلية بالولاية، كما شارك الوفد في إجتماع لجنة الأمن بالولاية.
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