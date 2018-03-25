سونا تستطلع بعض المشاركين في معرض الأسبوع الوطني للزراعة

الخرطوم 25-3-2018م (سونا) -

أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعا واسعا مع المشاركين في معرض الأسبوع الوطني للزراعة بأرض المعارض ببري حيث أوضحت الأستاذة إحسان محمد عبد القادر من مشروع الجزيرة أن مشاركتهم في المعرض تاتي لأهمية الزراعة في الاقتصاد السوداني حيث تشارك الولاية بالمنتجات والتقاوي من القطن والقمح والذرة.

من جانبها أكدت زهراء كادقلي مهندس زراعي بهيئة السوكي الزراعية على أهمية المعرض لتبادل الخبرات والأفكار، مبينة أن الهيئة تزرع جميع المحاصيل مثل القطن والذرة والخضروات والفول السوداني وفول الصويا وقالت: (لدينا محلج للقطن ومشاتل وغابات وتربية أغنام وأبقار.

وأشارت زهراء في تصريح لـ(سونا) إلى نجاح الشراكة التعاقدية مع الشركة الإفريقية حيث زاد دخل المزارع بالمنطقة وأسهم في زيادة الدخل القومي وتمت زراعة 30 ألف فدان قطن و25 ألف فدان ذرة و15 ألف فدان زهرة عباد الشمس و5 آلاف فول سوداني بالإضافة إلى إدخال أصناف جديدةواعدة، مثل فول الصويا، كما أن هناك طلمبات للري يتم تجهيزها الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والمدير العام للمشروع ورئيس تنظيمات المنتجين.

وقالت المهندسة إيمان علي ساوي، من إدارة ضبط الجودة وتنمية الصادر بوزارة الزراعة الاتحادية: "لدينا قسم الزراعة العضوية في وحدة ضبط الجودة وتنمية الصادر وسلامة الأغذية ونعمل لتعزيز الزراعة العضوية لأهميتها والسعي لسلامة صحة الإنسان كما يوجد قانون بالزراعة العضوية بجانب قانون خاص بالموارد الوراثية وتنمية الصادر.

س ص

