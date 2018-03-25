والى القضارف يؤكد على الأهمية الأقتصادية لإنتاج عسل النحل

القضارف فى 25-3-2018م (سونا) - شرعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف في تدريب ألف نحال في كل محليات الولاية وذلك بتدريب وتسكين نحل العسل تحت شعار (كن نحالا مميزا لثورة قومية مستدامة ) .

واكد المهندس ميرغني صالح سيد احمد والي القضارف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية بحضور وزيري الثروة الحيوانية والسمكية والتربية والتعليم ومعتمدي وسط القضارف والرئاسة ، اكد على الاهمية الاقتصادية الكبيرة لانتاج العسل باعتباره من الاغذية الصحية وعلاج الكثير من الامراض فضلا عن دور النحل المكمل لعمليات الانتاج النباني وعملية البستنة والمحاصيل الحقلية والغابات والمراعي .

وجدد الوالي حرص الحكومة علي توطين. النخل مشيرا الى البيئة المناسبة بالولاية لانتاج عسل النحل بجانب الطلب المتزايد علي العسل في الاسواق.

من جهته أكد المهندس عمر موسى وزير الثروة الحيوانية والسمكية حرص وزارته علي الارتقاء بقطاع النحل وتوطينه باعتباره ثروة حيوانية قومية ، مبينا ان برنامج تدريب ألف نحال سيسهم في تطوير وتوطين صناعة النحل والذي يعد اضافة حقيقية لزيادة الدخل للفرد والحد من الفقر فضلا عن كونه يسهم بصورة كبري في زيادة المنتجات الطبية مؤكدا على تمكين ادارة النحل بالوزارة لتطلع بدورها كاملا في زيادة الانتاج والانتاجية.

